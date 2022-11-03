Крысы нападают на жителей Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

В новостных пабликах Хабаровского края появилась информация о нападении грызунов на жителей региона. Минимум три человека обращались за медицинской помощью из-за укусов крыс. Все случаи были зафиксированы в разных районах края.

Отметим, что мыши и крысы являются переносчиками геморрагической лихорадки (ГЛПС). Вирус передается через экскременты и слюну грызунов. Попадая в организм человека, он может привести к нарушениям работы органов.

Напомним, что этим летом хабаровчане столкнулись с нашествием грызунов, которое было вызвано паводком. После подъема уровня воды в Амуре крысы и мыши мигрировали с полей в подвалы жилых домов. Они были замечены даже в районах города, которые находятся далеко от реки.

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