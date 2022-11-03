Творческие встречи молодежи пройдут в Хабаровском крае в рамках проекта «АРТ-КРАЙ» Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках проекта «Арт-кластер Хабаровского края «АРТ-КРАЙ» в регионе пройдут творческие мероприятия для молодежи: мастер-классы, кинолектории с просмотром короткометражек от хабаровских режиссеров. 2 ноября в кино-досуговом центре «Октябрь» в Бикине прошел художественный мастер-класс по рисованию в акварельной технике под руководством художника. В Троицком 3 ноября состоится художественный мастер-класс по созданию мотивационных постеров с помощью акрила.

- Больше двух лет мы реализуем проект «АРТ-КРАЙ» на территории региона. Мероприятия помогают развивать творческие способности молодых людей. Нужно давать возможность школьникам, студентам и работающей молодежи расти не только в учебной и профессиональной деятельности, но и в других сферах. Творчество для многих - метод расслабления, поиска себя, вид досуга. Поэтому мы готовы и дальше поддерживать самореализацию молодого поколения региона, - сказала Амалия Шихалева, и. о. председателя комитета по делам молодежи Хабаровского края.

До конца года планируется провести две встречи с молодежью в других районах края. А в Хабаровске за этот год уже прошло 10 мероприятий, объединивших творческих людей краевой столицы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.