Техника выехала на уборку снега и посыпку дорог в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Выпавший в ночь со 2 на 3 ноября снег стал причиной огромных пробок в Хабаровске. В четверг утром дорожная техника выехала на посыпку дорог и тротуаров, чтобы ликвидировать последствия снегопада. В первую очередь обрабатывают автобусные площадки, дороги и тротуары.

- Сегодня на линию вышло 14 машин городской службы благоустройства. Также свою технику направили на уборку снега предприятия ЖКХ и управляющие организации, - рассказали в администрации Хабаровска.

Дороги подметают и посыпают реагентами. Особое внимание уделяют улицам, пересекающим центр. Из-за высоких подъемов и спусков здесь повышен риск аварий.

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