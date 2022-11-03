Машинист убил монтажника автокраном в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

На территории одного их предприятий Комсомольска трагически погиб мужчина, работающий монтажником. 43-летний машинист автокрана поднимал металлическую трубу, но допустил ошибку, из-за чего стрела крана резко опустилась. В этот момент внизу находился другой работник предприятия. Он не успел уклониться и получил удар по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина погиб на месте.

- На машиниста завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следователь допросил свидетелей, были проведены экспертизы, осмотры и выемки. Собраны доказательства, позволившие предъявить мужчине обвинение в совершенном преступлении, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обвиняемый полностью признал вину. Материалы по уголовному делу переданы в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.