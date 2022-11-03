Администрация Хабаровска восстановит загородный дом Богдановых по требованию прокуратуры Фото: perechen.nasledie27.ru

«Загородный дом Богдановых» до 1917 года» - исторический памятник, объект культурного наследия регионального значения, который поставлен под госохрану. Несмотря на ценность этого здания, его внешний вид и состояние оставляет желать лучшего. Ветхая постройка давно пришла в аварийное состояние и требует ремонта.

- Прокуратура установила, что исторический памятник, расположенный на Санаторной, 17, имеет значительные дефекты фундамента, стен и требует проведения комплексной реставрации. Собственник объекта культурного наследия не принял меры, чтобы предотвратить разрушение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор города направил в суд иск с требованием обязать администрацию Хабаровска провести работы до конца 2025 года по сохранению исторического памятника. Суд удовлетворил требования, но пока решение не вступило в силу.

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