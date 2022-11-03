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НовостиОбщество3 ноября 2022 2:00

Спектакль по произведению Стивена Кинга «Мизери» покажут в Хабаровском театре драмы

Показ состоится 13 декабря
Александра ЯВИЩЕНКО
Спектакль по произведению Стивена Кинга «Мизери» покажут в Хабаровском театре драмы

Спектакль по произведению Стивена Кинга «Мизери» покажут в Хабаровском театре драмы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга оживет на большой сцене Хабаровского краевого театра драмы. Спектакль по произведению «Мизери» объединит два жанра - остросюжетный триллер и психологическую драму.

- В центре спектакля - трагическая история отношений двух героев. События, описанные автором в произведении, могут случиться с кем и где угодно. От этого становится одновременно жутко и захватывающе, - рассказали в Хабаровском краевом театре драмы.

Ближайший показ спектакля состоится 13 декабря в 18:30. Цена билетов варьируется от одной до трех тысяч рублей.

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