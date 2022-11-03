Массовая давка на дороге: вереница из 12 помятых машин выстроилась в Хабаровске

12 машин столкнулись в Хабаровске 3 ноября Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Самое масштабное за последнее время ДТП произошло в Хабаровске 3 ноября. Из-за снега и наледи на дороге 12 машин плотно вжались друг в друга на Волочаевской. Среди участников импровизированного паровоза - четыре рейсовых автобуса и несколько легковушек.

- К счастью, в аварии никто не пострадал, - сказали в УГИБДД по Хабаровску.

Вереница из 12 помятых машин выстроилась в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Сотрудники автоинспекции призывают водителей быть осторожными на дорогах. Нужно соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию. Совершать обгон и другие маневры необходимо, убедившись в их безопасности для всех участников дорожного движения.

Четыре автобуса застряли между машинами Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.