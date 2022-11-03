Инвестиционный комитет начал работу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Для защиты интересов инвесторов и оптимизации инвестиционной деятельности в Хабаровском крае был создан специальный комитет. Среди его участников - представители власти, объединений и предприниматели, проблемы которых будут выносить на обсуждение. Накануне они провели первое собрание.

- Вопрос привлечения инвестиций является приоритетным. Ключевое направление - повышение позиций края в Национальном рейтинге состояния инвестклимата среди регионов России, - сказала Мария Авилова, первый зампред правительства Хабаровского края.

Для достижения цели в регионе внедряют новый инвестиционный стандарт, который был разработан на федеральном уровне. Создание комитета было одной из задач в рамках реализации стандарта. Недавно полномочия структуры расширили. Теперь ее участники будут оценивать механизмы выполнения инвестиционной декларации региона и свода правил.

Основная цель работы инвесткомитета - разрешение споров с инвесторами в досудебном порядке. В крае уже разработан и действует инструмент «Решить проблему за 10 дней», который помогает направлять запросы по компетенции в ведомства и органы местного самоуправления для выработки решения.

На первом заседании комитета также обсудили вопрос о развитии транспортной инфраструктуры в Солнечном районе. Один из местных предпринимателей, вложивший средства в создание глэмпинга рядом с озером Амут, попросил содействия. Отсутствие качественных дорог мешает привлекать туристов. В свой проект предприниматель уже вложил 10 миллионов рублей. Если улучшить транспортную инфраструктуру, пропускная способность глэмпинга в год существенно вырастет.

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