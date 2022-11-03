Хабаровские мужчины чаще ускоряют мобильный интернет

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В Хабаровском крае за последний квартал в три раза выросло число пользователей ускоренного интернета с услугой pre-5G. Наиболее активно опцию, увеличивающую скорость передачи данных в смартфоне до 50%, подключают мужчины в возрасте 40-48 лет.

В марте этого года «МегаФон» стал первым оператором, предоставившим возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть услуга pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной программе конфигурации ресурсов сети.

Точечное перераспределение трафика позволяет владельцам смартфонов с подключенной опцией активно использовать стриминговые сервисы в лучшем разрешении, скачивать любой «тяжелый» контент или раздавать интернет на несколько устройств.

В сентябре каждый пользователь услуги в Хабаровском крае в среднем использовал порядка 32 Гб мобильного трафика, что значительно выше привычного потребления большинства жителей региона. Абсолютным рекордсменом стала жительница края, которая загрузила почти 270 Гб данных на своем смартфоне. При этом мужчины используют услугу pre-5G почти в 2,5 раза чаще женщин.

Хабаровские любители скоростной загрузки независимо от пола предпочитают использовать смартфоны Xiaomi, Samsung и Apple. Дополнительно активируют передачу данных в основном пользователи «МегаТарифа», а также по умолчанию услуга бесплатно включена в тарифные планы «Максимум», VIP и «Премиум».

«Быстрый мобильный интернет сегодня является уже жизненной необходимостью, наши абоненты с помощью смартфона решают не только рабочие и личные вопросы, но и получают дистанционное образование, медицинские консультации, бронируют билеты и прокладывают маршруты для путешествий, - отмечает Дмитрий Оловянников, директор Хабаровского регионального отделения «МегаФона». - Для поддержания высоких скоростей и стабильности сети «МегаФон» не только развивает инфраструктуру связи: модернизирует существующее оборудование и строит новые, современные базовые станции, - но и дополняет тарифные линейки полезными функциями».