Сергей Кравчук сделал выговор дорожникам за провальную работу во время снегопада Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил выговор руководству муниципального предприятия за провальную работу в период снегопада. Как отметили в городской администрации, из-за некачественно выполняемой работы на дорогах за утро случилось несколько аварий. Десятки машин и несколько автобусов столкнулись на улицах города.

- Я не удовлетворен работой муниципального предприятия «Южное» (Центральный участок). Если МУП «Север» и МУП «Восток» вышли в назначенное время укомплектованной колонной, то МУП «Южное» свою работу провалило! - сказал Сергей Кравчук.

Замечание вынесено начальнику управления дорог, и выговор сделан руководителю предприятия. Им мэр поручил срочно принять меры по уборке снега и посыпке спусков и подъемов. Также к работе привлекли управляющие компании, они выйдут на уборку своих территорий.

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