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НовостиНедвижимость3 ноября 2022 3:03

Сергей Кравчук сделал выговор дорожникам за провальную работу во время снегопада

В краевой столице за утро произошло несколько серьезных аварий
Оксана ШЕМЕТОВА
Сергей Кравчук сделал выговор дорожникам за провальную работу во время снегопада

Сергей Кравчук сделал выговор дорожникам за провальную работу во время снегопада

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук объявил выговор руководству муниципального предприятия за провальную работу в период снегопада. Как отметили в городской администрации, из-за некачественно выполняемой работы на дорогах за утро случилось несколько аварий. Десятки машин и несколько автобусов столкнулись на улицах города.

- Я не удовлетворен работой муниципального предприятия «Южное» (Центральный участок). Если МУП «Север» и МУП «Восток» вышли в назначенное время укомплектованной колонной, то МУП «Южное» свою работу провалило! - сказал Сергей Кравчук.

Замечание вынесено начальнику управления дорог, и выговор сделан руководителю предприятия. Им мэр поручил срочно принять меры по уборке снега и посыпке спусков и подъемов. Также к работе привлекли управляющие компании, они выйдут на уборку своих территорий.

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