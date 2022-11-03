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НовостиОбщество3 ноября 2022 3:37

Выплаты по 150 тысяч рублей начали поступать мобилизованным в Хабаровском крае

Их уже получили 26 жителей региона
Александра ЯВИЩЕНКО
Мобилизованные Хабаровского края начали получать 150 тысяч рублей Фото: Александр Янышев

Мобилизованные Хабаровского края начали получать 150 тысяч рублей Фото: Александр Янышев

С начала месяца первые мобилизованные жители Хабаровского края получили по 150 тысяч рублей в качестве региональной поддержки. Средства переводят по спискам военного комиссариата, которые поступают в минсоцзащиты края. Первым 26 жителям деньги уже поступили на карты.

- Выплаты сделали сразу после того, как получили первый список. Из резервного фонда края было переведено более трех миллионов. Сейчас ждем следующие списки. Все суммы предусмотрены в резервном фонде, - сказал Александр Дорофеев, министр соцзашиты.

Деньги перечисляют без участия самих мобилизованных. Для этого используют банковские данные, которые жители региона оставляли в военкоматах при поступлении на службу.

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