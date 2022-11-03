Больше семи тонн опасного мяса обнаружено в Хабаровске

7,5 тонн опасного мяса обнаружено в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Досматривая контейнер с мясной продукцией, которая поступила на адрес хабаровской компании «Азия», 1 ноября сотрудники Россельхознадзора выявили грубые нарушения требований в области ветеринарии.

- В контейнере-рефрижераторе обнаружено замороженное мясо цыплят бройлеров общим весом 6,8 тонны и почти 739 килограммов мяса голов (щечек). Вся партия не имела ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в краевом Управлении Россельхознадзора.

Теперь выпуск продукции запрещен до момента, когда компания исправит нарушения. Всего с начала года в Хабаровском крае ведомство выявило 13 нарушений, связанных с отсутствием или неправильным оформлением документов на продукцию, которая входит в список подконтрольных товаров.

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