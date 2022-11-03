Краю одобрен кредит почти на пять миллиардов на развитие «Ореховой сопки» в Хабаровске Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Хабаровскому краю одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на развитие «Ореховой сопки» в региональной столице. Губернатор Михаил Дегтярев подал и защитил две заявки, благодаря чему краю выделят 4,9 миллиарда рублей.

Средства направят на создание инфраструктуры для комплексной застройки территории «Ореховая сопка». До 2025 года будет построено четыре объекта:

- тепломагистраль №35 в Хабаровске, работы на которой уже начались;

- подстанция «Амур» (объект сейчас находится на стадии проектирования);

- дорожная сеть по Героев Пассаров;

- детский сад в районе Шатова на 320 мест.

Соглашение с Минстроем России уже подписано.

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