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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 4:50

Полное фиаско: спецмашина «поскользнулась» и утрамбовала несколько легковушек в Хабаровске

Снегоуборочная машина раздавила несколько автомобилей в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Снегоуборочная машина раздавила несколько автомобилей в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Снегоуборочная машина раздавила несколько автомобилей в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Сегодня в Хабаровске транспортный хаос. Только за утро из-за ночного снегопада и, как следствие, скользких дорог, произошли десятки ДТП. На Волочаевской сразу 12 машин «притерлись» вплотную. Еще одна массовая авария, по словам очевидцев, случилась рядом с домом №32 по Запарина. Происходящее попало в объектив камеры.

В скопище и без того помятых легковушек медленно, но с особым напором, по скользкой дороге скатилась пескоразбрасывающая машина. Под весом спецтехники несколько автомобилей «плотно утрамбовались». Люди вокруг замерли в шоке, ощущая полную безысходность. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Проезд по дороге в ближайшие часы вряд ли освободится.

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