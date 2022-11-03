Полное фиаско: спецмашина «поскользнулась» и утрамбовала несколько легковушек в Хабаровске

Снегоуборочная машина раздавила несколько автомобилей в Хабаровске Фото: скриншот из видео
Сегодня в Хабаровске транспортный хаос. Только за утро из-за ночного снегопада и, как следствие, скользких дорог, произошли десятки ДТП. На Волочаевской сразу 12 машин «притерлись» вплотную. Еще одна массовая авария, по словам очевидцев, случилась рядом с домом №32 по Запарина. Происходящее попало в объектив камеры.
В скопище и без того помятых легковушек медленно, но с особым напором, по скользкой дороге скатилась пескоразбрасывающая машина. Под весом спецтехники несколько автомобилей «плотно утрамбовались». Люди вокруг замерли в шоке, ощущая полную безысходность. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Проезд по дороге в ближайшие часы вряд ли освободится.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru