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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 5:07

Продолжение следует: хабаровчан предупредили о непогоде 4 ноября

Снегопад и гололед ожидают жителей Хабаровска 4 ноября
Александра ЯВИЩЕНКО
Снегопад и гололед ожидают жителей Хабаровска 4 ноября

Снегопад и гололед ожидают жителей Хабаровска 4 ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

После снежного коллапса в четверг хабаровчане с ужасом гадают, что будет дальше. Прогноз синоптиков на 4 ноября не радует - ночью возможен снег, а на дорогах ожидается гололед. Плюс ко всему день будет ветреным со скоростью порывов до 14 метров в секунду.

Ночью температура опустится до рекордного минимума в этом сезоне. Столбик термометра покажет от -4 до -6. Днем ждать тепла тоже не придется. Воздух прогреется максимум до двух градусов. Несмотря на то, что циклон прошел Хабаровский край, на улице все еще будет холодно.

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