Бизнес Хабаровского края не пострадал от мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Частичная мобилизация, которая проходила в России с 24 сентября по 1 ноября, мало чем повлияла на состояние бизнеса как в стране, так и в Хабаровском крае.

- Несмотря на экономические санкции и мобилизацию бизнес сплотился, а его социальная ответственность прогрессивно растет. Благодаря сотрудничеству предпринимателей и власти на площадке минэкономразвития Хабаровского края ежедневно ведется мониторинг компаний, чьи сотрудники были мобилизованы. Конечно, в первые дни было легкое непонимание, но потом все стабилизировалось: предприниматели знали, куда направлять вопросы, как их решать, как попасть в системообразующие предприятия, как IT-отрасли согласовать списки с военкоматами и прочее, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора края Михаила Дегтярева.

Результаты опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей, в России не произошло заметного спада инвестиционной активности. Около 60% опрошенных не заметили влияния мобилизации на кадровую обеспеченность. Экономика компаний осталась на прежнем уровне: до 90% предприятий сохранили объемы выручки и капиталовложений. Сроки исполнения контрактов и поставок не изменились. Каждая вторая компания прогнозирует стабильность экономики и в обозримом будущем. Больше двух процентов компаний ожидает роста инвестиций, а еще 6,5% планирует увеличить доходы. Часть компаний ожидает повышения скорости доставок (10%) и выполнения заказов (18%).

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