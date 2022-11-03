435 котельных работают в Хабаровском крае во время отопительного сезона Фото: Евгения ГУСЕВА

Отопительный сезон начался в Хабаровске еще в сентябре. Сначала батареи потеплели в домах жителей северных районов, а уже в октябре были запущены все мощности. Всего в крае 435 котельных и 10 ТЭЦ. Все они работают исправно, без сбоев. Подготовка к сезону прошла в соответствии с запланированным графиком. Большой вклад внесли отечественные компании, которые поставляли необходимое оборудование. Благодаря этому жители региона не ощутили влияния западных санкций. Сейчас стоит задача - без сбоев пройти отопительный сезон, для этого главам районов поставлена задача по формированию аварийных бригад.

- Чтобы сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, выделены субсидии из краевого бюджета в размере 165 миллионов рублей. Губернатор Хабаровского края утвердил список мероприятий по капремонту и обеспечению работы коммунальных объектов на этот год. Он предусматривает ремонт систем тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

В семи котельных региона (в селах Селихино, Черняево, Святогорье, Булгин, в поселках Березовый, Маго и Пуир) поменяли основное и резервное оборудование. Выполнены ремонтные работы в Бикине, поселках Сулук, Охотск, Березовый, в селах Ильинка и Дружба. Привели в порядок системы электроснабжения в селе Троцкое и поселке Тыр, и водоснабжения в селах Вознесенское и Богородское.

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