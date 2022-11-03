Животных травят опасными препаратами: фальсификаты восьми ветеринарных лекарств выявил Россельхознадзор

Восемь поддельных препаратов выявлено в ветеринарных аптеках Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Россельхознадзор Хабаровского края обнаружил фальсификаты восьми ветеринарных препаратов. Лекарства не соответствуют качеству и могут быть опасны для животных. В список подделок попали:

- «Мазь цинковая 10%» (серия 02, срок годности 06.2024) производства ООО «НПО «ЛИКОМ» (Ярославская область);

- «Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят» (серия: 2, срок годности 11.2023) производства ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (Краснодарский край);

- «Седимин» (серия 000/565, срок годности 11.2022) производства ООО Фирма «А-БИО» (Москва);

- «Чиктоник» (серия Р-178, срок годности 12.2023) производства Industrial Veterinaria, S.A. INVESA (Испания);

- «Тилозинокар» (серия: 170122, срок годности 01.2023) производства ООО «БЕЛКАРОЛИН» (Беларусь);

- «Тим Тил-250» (серия 130, срок годности 07.2024) производства «БРОВАФАРМА» (Украина);

- «Комплекс В» (серия Р-005, срок годности 06.2023) производства Industrial Veterinaria, S.A. INVESA (Испания);

- «Раствор йода спиртовой 5%» (серия 60, срок годности 06.2025) производства ООО «Торговый дом «БиАгро» (Владимирская область).

Эти препараты подлежат изъятию из оборота и уничтожению. Отметим, что средство «Тим Тил-250» раньше уже попадало в поле зрения Россельхознадзора. В связи с повторным нарушением препарат переведен на посерийный выборочный контроль качества.

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