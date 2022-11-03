Детсады закрылись в Хабаровском крае из-за циклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с прохождением циклона в некоторых районах Хабаровского края временно закрылись детсады. Родителям рекомендовали пересидеть непогоду дома в Аяне и Нелькане. В Аяно-Майском районе из-за сильного ветра оборвало провода, поэтому многие жители остались без света. Но в большинстве домов печное отопление, поэтому дети находятся в тепле.

- 3 ноября по состоянию на 14:00 снегопад прекратился. Порывы ветра сократились до 12 метров в секунду. Бригады МУП «Коммунальник» работают по восстановлению электроэнергии. Большая часть дорог уже прочищена, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Несмотря на временное затишье, синоптики ожидают очередное ухудшение погоды. По прогнозам, циклон задержится в крае до 5 ноября.

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