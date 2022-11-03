Нанайские общины Хабаровского края отправят больше 800 килограммов рыбы в зону СВО

Нанайские общины отправят больше 800 килограммов рыбы в зону СВО Фото: Ассоциация КМНС Хабаровского края

Национальные общины Хабаровского края начали сбор рыбной продукции для отправки в зону проведения СВО. Первой выступила община «Айи», которой руководит Эдуард Крапивин, а союз активно поддержал начинание.

- Общины в последние три года переживают очень тяжелые времена, объемы рыбы выделяются крохотные, многие хозяйства на грани закрытия, и вначале казалось, что ничего не получится. Но желание помочь нашим ребятам, солдатам, раненым, госпиталям оказалось выше. Что сможем, то сделаем, - рассказали в Ассоциации КМНС Хабаровского края.

Сейчас открыты точки сбора помощи в Комсомольске и Хабаровске. Для этого были арендованы склады. 7 ноября планируется передать рыбу для отправки в зону СВО. Вся рыба имеет законное происхождение и передается по товарным накладным.

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