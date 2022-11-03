Погода не помогает: власти Хабаровска рассказали, как ведется расчистка города от снега Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровские власти рассказали о том, как проходит уборка снега на улицах города. Как сообщает Александр Прохорец, заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, утром на маршруты в штатном режиме выйдет общественный транспорт, а в настоящее время идет формирование плана работы по расчистке города на вечер и ночь.

- На данный момент погода нам не сильно помогает, поскольку температура, так скажем, за бортом - минус три градуса, поэтому тот снег, который выпал утром сегодня, он тает неохотно, поэтому мы продолжаем усиленно убирать последствия снегопада с улиц города. Формируем колонны. Колонны на данный момент продолжают работать. Те недостатки, которые были выявлены утром по уборке Центрального и Индустриального районов, мы сделали соответствующие выводы из этого, - говорит Прохорец.

В отношении руководителя предприятия, допустившего то, что автобусы не смогли по графику идти по маршрутам из-за наледи на дорогах, будет применено дисциплинарное взыскание. Как пообещал Прохорец, утром хабаровчане смогут беспрепятственно отправиться по своим делам на общественном транспорте.

Напомним, 3 ноября в Хабаровске выпал снег. Из-за резкого похолодания городские дороги оказались парализованными. Из-за наледи в городе произошло множество крупных аварий.

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