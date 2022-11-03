Добыча угля в Хабаровском крае набирает большие обороты Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стали добывать больше угля. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в этом году за октябрь было добыто в два раза больше угля, чем за тот же месяц в прошлом году. Отрасль развивается активнее, в нее внедряются современные технологии.

Добытый на Ургальском месторождении уголь обеспечивает работу крупных предприятий всего дальневосточного региона. Именно здесь показатели выросли в два раза - добыли 1,1 миллиона тонн угля за месяц.

- Всего за 10 месяцев этого года добыто более восьми миллионов тонн угля. Ускорили темп горняки, ведущие разработку угольных пластов открытым способом на разрезах «Правобережный» и «Буреинский». Общий вклад участков открытых горных работ в октябре превысил 700 тысяч тонн. На шахте «Северная», несмотря на сложные горно-геологические условия, удалось выйти на рекордный среднемесячный уровень добычи в 400 тысяч тонн, - рассказали в правительстве.

Что касается современных технологий, уголь обогащается и за счет этого становится конкурентоспособным как на внутреннем, так и на мировом рынке. В целом развитие всей отрасли работает на рост экономики края.

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