Со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы» прошло 10 лет Фото: Администрация Хабаровска

Ровно 10 лет назад, 3 ноября 2012 года, президентом России был подписан указ о присвоении Хабаровску звания «Город воинской славы». Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, всего в стране такой статус имеют лишь 45 городов.

В честь годовщины в городе прошло торжество на площади «Город воинской славы», где побывали вице-мэр, прокурор города, председатель горсовета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, а также представители органов власти и молодежных движений.

- На протяжении всей своей истории Хабаровск являлся центром военного командования Дальнего Востока и Восточной Сибири. Хабаровчане принимали участие в героических событиях Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу, сражались с милитаристской Японией, защищали интересы Российской Федерации в локальных войнах, - сказал Игорь Михайловский, вице-мэр.

Несмотря на непогоду, у стелы развернули флаги города и возложили цветы в память о погибших.

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