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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:50

Со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы» прошло 10 лет

В России такое звание носят 45 городов
Оксана ШЕМЕТОВА
Со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы» прошло 10 лет

Со дня присвоения Хабаровску звания «Город воинской славы» прошло 10 лет

Фото: Администрация Хабаровска

Ровно 10 лет назад, 3 ноября 2012 года, президентом России был подписан указ о присвоении Хабаровску звания «Город воинской славы». Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, всего в стране такой статус имеют лишь 45 городов.

В честь годовщины в городе прошло торжество на площади «Город воинской славы», где побывали вице-мэр, прокурор города, председатель горсовета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов, а также представители органов власти и молодежных движений.

- На протяжении всей своей истории Хабаровск являлся центром военного командования Дальнего Востока и Восточной Сибири. Хабаровчане принимали участие в героических событиях Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу, сражались с милитаристской Японией, защищали интересы Российской Федерации в локальных войнах, - сказал Игорь Михайловский, вице-мэр.

Несмотря на непогоду, у стелы развернули флаги города и возложили цветы в память о погибших.

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