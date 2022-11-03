Прокуратура проводит проверку из-за ДТП с автобусом в Хабаровске
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
В Хабаровске прокуратура края организовала проверку после аварии с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло 3 ноября на улице Краснореченской, водитель не справился с управлением и наехал на столб ЛЭП. Пострадавших в происшествии нет.
- 3 ноября 2022 года на проезжей части улицы Краснореченской в городе Хабаровске водитель пассажирского автобуса не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с ограждением и опорой линий электропередач, - рассказали в прокуратуре.
В ходе мероприятия будет проверена деятельность предприятия-перевозчика на предмет соблюдения необходимых правил безопасности. Если ведомство выявит основания, то будут применены меры реагирования.
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