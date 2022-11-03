В Хабаровском крае стартовала акция «Большой этнографический диктант» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, участие можно принять как в очном формате, так и в формате онлайн. Хабаровчане и жители края могут проверить свои знания по истории и традициям региона и страны.

- Это очень интересно, замечательная возможность проверить свои знания. Вопросы, на мой взгляд, не очень сложные, на какие-то можно ответить и методом исключения, – говорит один из участников диктанта.

Написать диктант Онлайн можно на сайте miretno.ru. Очные площадки размещены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и во всех районах края. Акция продлится с 3 по 8 ноября. В Хабаровске центральное место написания диктанта – ДВГНБ. Итоги подведут 12 декабря.

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