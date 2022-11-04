В УФНС по Хабаровскому краю рассказали про льготы по уплате имущественных налогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Хабаровского края нужно уплатить транспортный, земельный и налог на имущество физлиц за 2021 год до 1 декабря. Уведомления начали приходить еще с 14 сентября. В этом году их было 367 тысяч. Не получили уведомления только те жители региона, которые имеют льготы по уплате имущественных налогов и освобождены от них.

На федеральном уровне льготы предоставляются героям Советского Союза и России, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, пенсионерам, инвалидам, военнослужащим и их семьям, родителям трех и более детей. Им предоставляется налоговый вычет в размере 600 квадратных метров площади земельного участка.

В Хабаровском крае освобождаются от уплаты транспортного налога ветераны боевых действий и труда, мужчины с трудовым стаже от 40 лет и женщины - от 35 лет и на пять лет меньше для жителей территорий крайнего севера. Также налог не будут платить инвалиды третьей группы за один легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Платить транспортный налог не нужно и малоимущим гражданам.

Отдельно льготы получили мобилизованные жители Хабаровского края. Для них продлили сроки уплаты имущественных налогов.

- Уведомление будет направлено мобилизованному после его увольнения с военной службы. Уплатить налог в этом случае нужно будет не позже 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения. Сумму также можно будет оплатить равными частями ежемесячно в течение полугода, - рассказали в УФНС России по Хабаровскому краю.

Увеличиваются и сроки уплаты транспортного и земельного, налога на имущество организаций для компаний, в которых мобилизованное – единственный учредитель.

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