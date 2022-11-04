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НовостиОбщество4 ноября 2022 0:39

Сергей Кравчук поздравил хабаровчан с Днем народного единства

Мэр города пожелал жителям здоровья и успехов в начинаниях
Александра ЯВИЩЕНКО
Сергей Кравчук поздравил Хабаровчан с Днем народного единства

Сергей Кравчук поздравил Хабаровчан с Днем народного единства

Фото: Администрация Хабаровска

4 ноября вся страна отмечает День воинской славы России - День народного единства. Праздник посвящен событиям, произошедшим в начале XVII века, когда Россия стояла на грани утраты своего суверенитета и могла навсегда исчезнуть. Но народ не допустил этого, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для ее возрождения и укрепления.

- Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю здоровья и успехов во всех ваших добрых начинаниях! – поздравил хабаровчан Сергей Кравчук.

День народного единства посвящен ценностям, понятным каждому россиянину: любовь к Родине, стремление отстоять ее достижения, уважение к предкам, готовность защитить традиции и уклад жизни.

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