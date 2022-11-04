Врач Магаданской областной больницы посмертно получил Орден Мужества Фото: @nosovlive_ru Фото: Социальные сети

Торжество, посвященное Дню народного единства, прошло на Колыме. Государственные награды жителям вручил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

- Особо хочу отметить одно награждение. Орден Мужества получил врач Магаданской областной больницы Андрей Ким. Он совершил подвиг в мирное время. Прекрасный специалист, человек, не раздумывая, в минуты опасности спас от пьяного бандита трех магаданцев, - сказал Сергей Носов.

Мужчина был удостоен высокой награды посмертно. Лариса Мироновна Ким получала Орден за сына под продолжительные аплодисменты. В момент награждения все присутствующие встали, чтобы почтить память героя.

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