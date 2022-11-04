Росгвардия провела телемост для учеников Хабаровского края и ЛНР Фото: пресс-служба Росгвардии по Хабаровскому краю

Ученики классов, подшефных Росгвардии, и юнармейцы Хабаровска связались со школьниками и участниками общественной организации «Молодая Гвардия» из Луганска. Видеоконференция прошла в преддверии Дня народного единства. Гостями а стали министр образования и науки ЛНР Иван Кусов и и.о. председателя комитета по делам молодежи Правительства Хабаровского края Амалия Шихалева.

- Телемост был проведен по поручению командующего Восточным округом Росгвардии. Он даст возможность познакомиться и продолжить общение между городами новых субъектов России, - сказал Владимир Матюшин, начальник военно-политического отдела Восточного округа Росгвардии.

Участники сначала представили видеовизитки своих городов.

- Мы дали клятву вести здоровый образ жизни, стремиться к успехам в учебе и готовить себя к службе Отечеству. Наши лицеисты проходят допподготовку с подразделениями морского отряда Росгвардии. Хотим узнать, чем занимаются дети из Луганска, - обратился к детям из ЛНР Владислав Финагин, семиклассник военно-морского лицея.

В ответ ученики рассказали о патриотической деятельности и недавно сформированной общественной организации «Молодая Гвардия». После этого участники обменялись творческими подарками – стихами и чтением поэтических произведений. Встреча закончилась исполнением песни «Это Родина моя» учениками из Хабаровского края.

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