Хрустнул как спичка: мост сложился под весом грузовика в Хабаровском крае

Мост через реку обрушился в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Проезд через реку Левый Подхоренок в поселке Шумный оказался заблокированным из-за рухнувшего моста. Деревянная переправа не выдержала веса фуры, которая перевозила спецтехнику. Общий вес двух машин оказался куда больше того, что могли выдержать опоры. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас на мосту ведутся работы по восстановлению движения транспорта через реку.

- Прокуратура Вяземского района начала проверку в связи с этим происшествием. В ходе нее будет дана оценка работы органов местного самоуправления и компании, которая организовала перевозку спецтехники. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Из-за аварии проезд в поселок Медвежий оказался заблокирован для перевозки пассажиров и грузов. Но пока у местных жителей хватает запасов еды и топлива. Чтобы обеспечить проезд скорой помощи и легковых машин, временно оборудован брод через реку.

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