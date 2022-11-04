10 ДТП с пострадавшими произошло в Хабаровске из-за снегопада Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вчера в Хабаровске творился настоящий дорожный хаос. Из-за выпавшего снега в городе произошли десятки аварий, город погрузился в одну огромную пробку. К счастью, большая часть ДТП обошлась без пострадавших. Кто-то вылетал с дороги на обочину, другие съезжали в кювет, а третьи – плавно скользили навстречу друг другу, пока не упирались бамперами.

Запоминающимися оказались несколько аварий. В одной из них колона из 12 машин выстроилась на Волочаевской. Среди них было четыре рейсовых автобуса, пассажиры которых, скорее всего, не успели вовремя добраться до пункта назначения. Уже ближе к полудню авария произошла на Запарина. Казалось бы, пескоразбрасывающая машина должна была спасти заложников дороги, но вместо этого скатилась в кучу авто по скользкому спуску и смяла несколько дорогих иномарок. Этот момент попал на видео.

Как рассказали в УГИБДД по Хабаровску, за 3 ноября было зафиксировано 10 ДТП с пострадавшими. 12 человек получили травмы разной тяжести. Сколько произошло небольших аварий, сложно даже представить. Всего за одни сутки 447 хабаровчан нарушили ПДД, 12 из них сели за руль подшофе.

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