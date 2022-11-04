Поликлиника на колесах: жители Хабаровского края лечатся в передвижном медицинском центре

Медицинский автокомлекс закончил работу в Нанайском районе Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

Сотрудники Троицкой Центральной районной больницы завершили выездную миссию в Нанайском районе края. Они посетили удаленные поселки на передвижном автокомплексе, который оснащен медицинским оборудованием. Жители сел Верхний Нерген, Лидога, Дубовый Мыс, Маяк и поселка Синда смогли пройти медицинский осмотр и диспансеризацию, получить консультации специалистов.

- Все желающие сделали флюорографию, ЭКГ, УЗИ, прошли осмотр у акушера. Всего за октябрь мы провели 388 осмотров, было диагностировано 22 патологии. Пациентам выданы направления на дообследование в Троицкую ЦРБ. Такие выезды приближают оказание медицинской помощи жителям региона, - рассказала Светлана Кирдяшова, главврач больницы.

Уже 15 ноября медицинский автокомплекс приедет в поселок Октябрьский Ванинского района.

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