Прилегла на бок отдохнуть: легковушка перегородила проезд на перекрестке в Хабаровске

Автомобиль перевернулся на перекрестке в Хабаровске Фото: @dtp_khv
Фото: Социальные сети
В хабаровских пабликах продолжают появляться новые фото и видео вчерашнего безумия на дорогах. Из-за снегопада в городе произошли десятки аварий, больше сотни машин отправились на СТО после катания на летней резине по заледеневшему асфальту.
Жители Индустриального района смогли запечатлеть последствия аварии, которая случилась вечером 3 ноября на перекрестке Вахова-Сысоева. Неизвестно, при каких обстоятельствах перевернулась легковушка, но машина оказалась на боку прямо перед зеброй. Одна из полос для транспорта оказалась полностью перекрыта. В течение нескольких часов водителям приходилось объезжать «уставшую» иномарку. Сейчас машину уже убрали с проезжей части. О пострадавших пока ничего неизвестно.
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