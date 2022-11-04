Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днем народного единства

Михаил Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с Днем народного единства Фото: скриншот из видео

4 ноября в Хабаровске празднуют День народного единства. На площади Ленина проходит фестиваль-ярмарка «АмурФест Осень 2022». На открытии праздника выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, обратившись к жителям края с поздравлением.

- Уважаемые жители Хабаровского края, поздравляю вас с Днем народного единства! Единство – главная сила, благодаря которой сформировалась и живёт наша огромная и великая страна. И сегодня мы снова защищаем нашу свободу и независимость. И в период проведения СВО долг каждого из нас – встать на защиту Отечества. Сплотиться для максимальной помощи военным, сотрудникам правоохранительных органов, добровольцам и их семьям. Знаю, мы с честью преодолеем испытания, станем еще сильнее! Желаю всем нам терпения, сил и скорейшей победы! – сказал Михаил Дегтярев.

После речи губернатора на сцене выступили творческие коллективы - началась официальная часть фестиваля.

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