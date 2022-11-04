За мгновение до… Школьница оказалась на пути невнимательного водителя в Хабаровске

Водитель не заметил ребенка на переходе в Хабаровске Фото: скриншот из видео

3 ноября дороги в Хабаровске покрылись наледью, движение на основных улицах практически остановилось. Зато на второстепенных объездах водители продолжали «летать», несмотря на стекло под колесами. В то время, когда на дороге нужно быть особо бдительным, некоторые хабаровчане игнорируют даже элементарные правила ПДД. Такое безразличие и беспечность водителя едва не стоила жизни школьнице.

Девочка собиралась переходить дорогу по зебре на Портовой. Она остановилась перед проезжей частью и подождала, пока машина слева остановится. Без опасений она шагнула за бордюр. В это время справа к переходу приближался «Ниссан», водитель которого явно занимался своими делами вместо того, чтобы следить за дорогой. В какой-то момент ребенок оказался прямо на пути машины. В последний момент «бдительный» шофер все-таки заметил школьницу и вывернул руль вправо. Машина выехала с дороги и врезалась в столб.

К счастью, никто в аварии не пострадал. Девочка испугалась и убежала, а водитель отделался разбитым бампером и помятым капотом.

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