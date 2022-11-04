Местами в регионе пройдут осадки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске 5 ноября без существенных осадков. Температура ночью опустится до -5-7 градусов, днем столбики термометров покажут -1+1 градус. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду.

- На юге края местами небольшой снег. Ночью температура будет в районе -5-10 градусов, днем - от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В центре региона без существенных осадков. Небольшой снег местами пройдет в Верхнебуреинском районе. Температура ночью -1-14 градусов, днем столбики термометров покажут -8+3 градуса. Ветер западный, юго-западный 5-14 метров в секунду.

На севере края местами небольшой снег. В Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах без существенных осадков. Температура ночью будет в пределах -5-15 градусов, днем - от -9 до 0 градусов. Ветер западный, северо - западный 5-14 метров в секунду. Местами по побережью порывы до 15-20 метров в секунду.