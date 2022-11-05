Один человек попал в больницу с коронавирусом в Хабаровском крае 4 ноября

За минувшие сутки с опасной инфекцией справились 54 человека Фото: Андрей КАРА

Коронавирус в Хабаровском крае за прошедшие сутки (4 ноября) нашли у 32 человек. Один из них был госпитализирован. Новых летальных исходов из-за ковида не зарегистрировано.

- За минувшие сутки с опасной инфекцией справились 54 человека. Всего с начала пандемии вылечились 221 507 пациентов, - сообщили в минздраве Хабаровского края.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе 800 479 человек вакцинированы первым компонентом. Полную вакцинацию прошли 755 034 жителей. Коллективный иммунитет составляет 13,2 процента.