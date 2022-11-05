Продавцы и владельцы магазинов разводят руками: «На складах жвачки нет» Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровск испытывает дефицит жевательной резинки. С прилавков пропал «Орбит», а «Дирол» поставляется небольшими партиями. Продавцы и владельцы магазинов разводят руками: «На складах жвачки нет».

ПОЧЕМУ ПРОПАЛ «ОРБИТ»?

Поставками «Орбит» в Россию занимается компания Mars. В последнее время, судя по сообщениям СМИ, у нее возникли трудности с отгрузкой жевательной резинки. «Коммерсантъ» связывает это с нехваткой компонентов для производства «Орбита».

Сотрудники магазинов выдвигают аналогичную версию. Некоторые связывают пропажу «Орбита» в Хабаровске с нехваткой материалов для упаковки.

КОГДА ПОЯВИТСЯ «ОРБИТ»

Ритейлеры уверяют: «Скоро жвачка должна появиться».

- Обещают наладить поставки к Новому году, - сказали корреспонденту «КП» - Хабаровск» в нескольких крупных гипермаркетах и придомовых магазинах. - Остается только ждать.