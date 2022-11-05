Под Хабаровском завершены поиски пропавших 13-летних мальчиков

Детей искали правоохранительные органы, родные и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Ракитное завершены поиски двоих 13-летних мальчиков. Напомним, что Герман Козич и Евгений Мартынов исчезли при невыясненных обстоятельствах. Детей искали правоохранительные органы, родные и волонтеры.

Дети пропали в районе переулка Школьный 1 ноября. Мальчики не выходили на связь, их местоположение было никому неизвестно. Родные Германа и Евгения сильно переживали и обратились к волонтерам, которые опубликовали информацию о пропавших детях.

- Приметы Германа: рост около 150 сантиметров, голубые глаза, черные короткие волосы. Приметы Евгения: худощавое телосложение, темные волосы, - рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Дети были одеты в темно-синие куртки, синие джинсы, кроссовки.

Утром, 5 ноября, поисковики сообщили: поиски завершены. Дети найдены, они живы.