Эскиз самой длинной речной набережной в стране презентовали в Хабаровске

К обсуждению проекта глава региона пообещал пригласить жителей края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске показали эскиз участка набережной Амура. Он призван сделать из существующей достопримечательности самую длинную в России среди речных. Будущее продолжение набережной свяжет две части города.

Речь идет об участке от речного вокзала до торгового центра «Броско Молл. Его протяженность 1,8 километра. Сейчас отрезок не обустроен, но в планах сделать из него новую точку притяжения туристов и горожан.

- Участок превратится в вело-пешеходную зону и будет иметь два уровня. Первый – это существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями. Второй – мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. На всей территории обустроим зоны для семейного и детского отдыха, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Территория рядом с ТЦ преобразится. Здесь появятся холм-амфитеатр со смотровой площадкой наверху и крытое купольное пространство. Специалисты изучают возможность соединения участка с Амурским затоном. Среди вариантов – пешеходный разводной мост и запуск струнного транспорта.

Что касается центральной части набережной, то здесь претерпит изменения здание речного вокзала и парковка перед ним. В будущем здесь может появиться современный Центр коммуникаций АТР со сквером и множеством зон различного назначения.

Соединение набережной решит сразу две задачи. Помимо развлекательной составляющей, объект защитит Хабаровск от паводков. После того, как хабаровская набережная станет единой, ее протяженность составит порядка девяти километров. Это побьет рекорд действующего лидера - Самары. Протяженность набережной здесь около пяти километров.

К обсуждению проекта набережной Хабаровска глава региона пообещал пригласить жителей края. Строительство начнется после окончательного утверждения документации. Первую сваю намерены вбить осенью 2023 года.