В Хабаровском крае дан старт Всероссийской акции «Ночь искусства»

Культурные учреждения региона подготовили различные интерактивы, мастер-классы и концерты Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийская акция «Ночь искусства» стартовала в Хабаровском крае. Культурные учреждения региона подготовили различные интерактивы, мастер-классы и концерты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В рамках акции свои двери открыла Дальневосточная государственная научная библиотека. Здесь находится уникальный Центр консервации документов и книжных памятников. Его посетил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Экземпляры с вековой историей хранятся в усадьбе доктора Пырского, которая была построена в 1924 году. Теперь здесь нашли пристанище более 31 тысячи редчайших книг. Среди них фолианты, выпущенные в XV веке в Европе, и отечественные издания XVI века, первенцы российской гражданской печати эпохи Петра I.

Гости также могут ознакомиться с шедеврами современного книжного искусства, старинными фотоальбомами и рукописями. Хабаровчанам доступны дореволюционные журналы, миниатюрные издания и фолианты. Для посетителей подготовлены редкие издания, выпущенные более 100 лет назад.

- Я сам очень люблю читать, коллекционирую интересные книги и редкие документы. В вашем центре впервые, но уже хочется вернуться. И не раз! – сказал Михаил Дегтярев.