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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 4:47

Едва не случилось страшное: автобус с пассажирами попал в нештатную ситуацию в Хабаровском крае

У автобуса «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре» в пути оторвалось колесо
Егор ФАЛХВАДЗЕ
В момент произошедшего в автобусе находились пассажиры. Фото: t.me/khv_news

В момент произошедшего в автобусе находились пассажиры. Фото: t.me/khv_news

Фото: Социальные сети

С автобусами на трассе Хабаровск - Комсомольск нередко что-то случается. В Этот раз соцсети облетели кадры очередного ЧП. 5 ноября у рейсового автобуса оторвалось колесо.

По предварительным данным, без заднего колеса автобус остался на 185 километре автодороги. В таком состоянии он проехал еще несколько метров. Водитель сумел затормозить без страшных последствий.

В момент произошедшего в автобусе находились пассажиры. Погибших нет, о пострадавших не сообщается.Сейчас пассажиры находятся в ожидании вновь отправится в путь.