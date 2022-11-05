Едва не случилось страшное: автобус с пассажирами попал в нештатную ситуацию в Хабаровском крае

В момент произошедшего в автобусе находились пассажиры. Фото: t.me/khv_news Фото: Социальные сети

С автобусами на трассе Хабаровск - Комсомольск нередко что-то случается. В Этот раз соцсети облетели кадры очередного ЧП. 5 ноября у рейсового автобуса оторвалось колесо.

По предварительным данным, без заднего колеса автобус остался на 185 километре автодороги. В таком состоянии он проехал еще несколько метров. Водитель сумел затормозить без страшных последствий.

В момент произошедшего в автобусе находились пассажиры. Погибших нет, о пострадавших не сообщается.Сейчас пассажиры находятся в ожидании вновь отправится в путь.