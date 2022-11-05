По мнению судей, наиболее достойно выступила Доминика Пивоварчик. Фото: vk.com/princess_dv Фото: Социальные сети

В Хабаровске состоялся финал конкурса «Принцесса Дальнего Востока». Гран-при взяла юная красавица из Биробиджана. Доминика Пивоварчик выиграла путевку во всероссийский финал конкурса.

На подиуме соревновались более 30 красавиц в возрасте от 13 до 17 лет. Девочки боролись в шести возрастных категориях, затем жюри голосовали лучшую. По мнению судей, наиболее достойно выступила Доминика Пивоварчик.

Биробиджанка представит Дальний Восток на конкурсе красоты и таланта 20 ноября в Москве.