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НовостиОбщество5 ноября 2022 8:24

14-летняя Доминика Пивоварчик из Биробиджана стала «Принцессой Дальнего Востока»

Юная модель представит округ на всероссийском финале
Егор ФАЛХВАДЗЕ
По мнению судей, наиболее достойно выступила Доминика Пивоварчик. Фото: vk.com/princess_dv

По мнению судей, наиболее достойно выступила Доминика Пивоварчик. Фото: vk.com/princess_dv

Фото: Социальные сети

В Хабаровске состоялся финал конкурса «Принцесса Дальнего Востока». Гран-при взяла юная красавица из Биробиджана. Доминика Пивоварчик выиграла путевку во всероссийский финал конкурса.

На подиуме соревновались более 30 красавиц в возрасте от 13 до 17 лет. Девочки боролись в шести возрастных категориях, затем жюри голосовали лучшую. По мнению судей, наиболее достойно выступила Доминика Пивоварчик.

Биробиджанка представит Дальний Восток на конкурсе красоты и таланта 20 ноября в Москве.