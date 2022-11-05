Третий отремонтированный двор открыли в Бикине Хабаровского края

На работы ушло 6,5 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В городе Бикин Хабаровского края открыли еще один благоустроенный двор. В порядок привели площадку по по адресу: Фабричная улица, 31. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Во дворе были проведены земляные работы, уложены тротуарные дорожки, созданы прогулочная, спортивная и игровая зоны. На площадке установили детский городок и спортивное оборудование. На работы ушло 6,5 миллиона рублей.

Всего в Бикине в программу попали пять дворов, три из них уже готовы. Работы на двух площадках по адресам Титова, 1 и Матронина, 7 находятся на завершающей стадии. На ремонт всех дворов выделено 35 миллионов рублей.

- После обновления дворы каждый день заполнены детьми. Многие граждане выбрали комплексную проработку на территориях, поэтому здесь есть место не только детворе, но и пожилым людям, которые могут погулять по обновленным дорожкам, активной молодежи, желающей позаниматься спортом, - сказала Марина Морозова, начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства ЖКХ Хабаровского края.

Напомним, что на реализацию программы «1000 дворов» для Дальнего Востока выделено около семи миллиардов рублей. Хабаровский край получил более 1,1 миллиарда рублей.