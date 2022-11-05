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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:05

Кадеты Школы МЧС из Хабаровска выступили на «Марше победителей» в Москве

Хабаровчане забрали специальный диплом за лучшее показательное выступление
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Хабаровчане выступали в номинациях «Смотр строя и песни», «Танцевальные традиции патриотического воспитания»

Хабаровчане выступали в номинациях «Смотр строя и песни», «Танцевальные традиции патриотического воспитания»

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Москве прошел заключительный этап конкурса «Сыны и дочери Отечества». Хабаровский край представляли кадеты Школы МЧС. Они представили свои концертную программу и показательное выступление.

Хабаровчане выступали в номинациях «Смотр строя и песни», «Танцевальные традиции патриотического воспитания». Свои номера показывали кадеты отряда «Поколение МЧС» и танцевальный коллектив «Спасdance».

- Коллективы школы стали победителями заключительного этапа, а также обладателями специального диплома «Лучшее показательное выступление» в номинации «Смотр строя и песни», - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.