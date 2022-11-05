Погода 6 ноября не порадует Хабаровск теплом Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода днем 6 ноября в Хабаровске будет не такой холодной, как в прошедшие дни, но и не теплой. Столбик термометра покажет плюсовые температуры, воздух прогреется до + 2 градусов. А вот ночью грядут заморозки, от -6 до -8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков.

- В южных районах – без существенных осадков, температура ночью от -4 до -7 градусов, температура днем от +2 до +5, ветер юго-западный 6-12 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Центр края осадков не увидит, днем в районах этой части региона от -6 до +3 градусов. Ночью – от -5 до -16 градусов мороза. Ветер будет дуть с юго-запада, его скорость может достигать 14 метров в секунду.

Прохладно будет и на севере Хабаровского края. Снег идти не будет, но термометр покажет от -9 до 0. На побережье порывы ветра могут достигать скорости в 20 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.