В военной части Хабаровского района прошел концерт для мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

В воинской части Князе-Волконского под Хабаровском прошел концерт, посвященный Дню народного единства. Зрителями стали мобилизованные военнослужащие. Им в этот день передали гуманитарную помощь – две тысячи пакетов от добровольцев. Об этом рассказали в администрации Хабаровска.

- Мы привезли наборы, включающие предметы первой необходимости и письма поддержки от детей, которые, я думаю, растрогают военнослужащих, помогут им в сложную минуту», - говорит Ольга Мильчакова, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Также в часть прибыли психологи и консультанты. Они планировали ответить на вопросы, интересующие солдат, и рассказать про меры поддержки, стартовавшие с ноября, однако никто из военнослужащих за помощью не обратился.

На концерте выступил ансамбль «Берега России». Как отметили в мэрии, солдатам мероприятие пришлось по душе, артистов они встречали аплодисментами.

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