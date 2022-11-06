Молодую колымчанку забрала скорая после лобового ДТП в Магадане Фото: управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области

В Магадане накануне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попала девушка 32 лет. Как сообщает управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области, две машины столкнулись лоб в лоб на перекрестке улиц Нагаевской и Приморской.

- Сотрудники ДПС установили, что 32-летний водитель автомобиля «Тойота Раум» двигаясь вниз по улице Нагаевской и при повороте на улицу Приморскую, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ленд Крузер Прадо» под управлением 47-летнего водителя, - сообщает управление.

Пострадавшая девушка была пассажиркой в первом автомобиле. Она получила телесные травмы и ее забрала скорая помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняет госавтоинспекция.

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