Школьники Хабаровского края создают фильмы и компьютерные игры Фото: Правительство Хабаровского края

На каникулах школьники Хабаровского края занимаются производством кинофильмов и компьютерных игр. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, деятельность ведется в пришкольных лагерях и в загородных центрах. Делом заняты порядка 16 тысяч детей.

На площадках работают кружки, секции и профильные объединения. Детей водят в учреждения культуры, привлекают к участию в мероприятиях. Тематика их связана с важными датами в истории страны и региона. Школьники ездят также на экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Южно-Сахалинск и другие города.

– На осенних каникулах около 550 детей отдыхают в загородных центрах «Шарголь», «Энергетик», «Металлург», «Кедр», «Олимп» и «Созвездие». Их программы посвящены спорту, здоровому образу жизни, творчеству, патриотическому воспитанию и профориентации. Другой популярной темой смен является медианаправление. Школьники сейчас увлекаются созданием анимации, фильмов и фотографий, - рассказали в правительстве.

В «Шарголе» проходит смена комиксов. В «Энергетике» дети пишут сценарии для видеороликов и радиоэфиров. «Созвездие» в этот раз работает по направлению развития творческого и лидерского потенциала ребят. А в Центре технического и цифрового творчества «Техно-IT-куб» разрабатывают анимации и мини-игры в Scratch.

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