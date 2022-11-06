Спасатели рассказали младшеклассникам Хабаровска, как вести себя на водоемах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В пришкольном лагере в Хабаровском крае спасатели рассказали младшеклассникам, как вести себя на водоемах. Занятие проходило в формате открытого урока, мероприятие состоялось в лагере при школе № 49 имени Героев-даманцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Наши уроки повышают и закрепляют уровень знаний подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. Для сохранения их жизни и здоровья и во избежание несчастных случаев, детям необходимо знать общие правила безопасного поведения как в быту, так и на воде, чтобы соблюдать их в повседневной жизни, – сказала Венка Коновалова, госинспектор по маломерным судам Хабаровского инспекторского отделения города Хабаровска Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На занятии дети задавали вопросы, им рассказали, как вести себя осенью на реках и озерах, поделились навыками спасения людей. Школьники узнали, какие бывают спасательные жилеты, и показали, как их надевать. Также ребятам показали познавательные мультфильмы на тему безопасности. Детям напомнили, куда звонить при возникновении ЧС.

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